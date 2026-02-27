4AIM SICAF, perdita dimezzata a 4 milioni di euro nel 2025

4AIM SICAF

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unnegativo per 1.409.163 euro, di cui -1.360.050 euro imputabili al Comparto 1 Quotate e -49.113 euro imputabili al Comparto 2 Crowdfunding. Glisono stati pari a 28.894 euro (vs perdite per 1.701.407 euro al 31 dicembre 2024). Il Valore unitario delle azioni () del comparto 1 è pari a 92,977 euro (142,304 euro al 31 dicembre 2024).La società ha conseguito unnegativo pari a 3.973.771 euro, di cui 3.565.753 euro imputabili al Comparto 1 Quotate e 408.018 euro imputabili invece al Comparto 2 Crowdfunding."Il 2025 è stato un, dopo una fase di marcata sottoperformance dovuta principalmente a fattori tecnici quali la ridotta liquidità del mercato e la necessità, da parte di alcuni investitori istituzionali, di razionalizzare le proprie esposizioni anche a valori penalizzanti - ha dichiarato l'- Nel corso dell’anno abbiamo assistito a un graduale ritorno di interesse verso il segmento, sostenuto dal percorso di normalizzazione dei tassi di interesse e dalle iniziative istituzionali promosse a supporto del mercato dei capitali per le PMI, tra cui il rafforzamento degli strumenti attivati da CDP".