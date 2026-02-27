Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:53
24.927 -0,43%
Dow Jones 17:53
48.928 -1,15%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

4AIM SICAF, perdita dimezzata a 4 milioni di euro nel 2025

Finanza
4AIM SICAF, perdita dimezzata a 4 milioni di euro nel 2025
(Teleborsa) - 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con un Risultato della gestione Investimenti negativo per 1.409.163 euro, di cui -1.360.050 euro imputabili al Comparto 1 Quotate e -49.113 euro imputabili al Comparto 2 Crowdfunding. Gli utili da realizzi sono stati pari a 28.894 euro (vs perdite per 1.701.407 euro al 31 dicembre 2024). Il Valore unitario delle azioni (NAV) del comparto 1 è pari a 92,977 euro (142,304 euro al 31 dicembre 2024).

La società ha conseguito un risultato netto negativo pari a 3.973.771 euro, di cui 3.565.753 euro imputabili al Comparto 1 Quotate e 408.018 euro imputabili invece al Comparto 2 Crowdfunding.

"Il 2025 è stato un anno di progressiva stabilizzazione per il comparto delle PMI quotate, dopo una fase di marcata sottoperformance dovuta principalmente a fattori tecnici quali la ridotta liquidità del mercato e la necessità, da parte di alcuni investitori istituzionali, di razionalizzare le proprie esposizioni anche a valori penalizzanti - ha dichiarato l'AD Giovanni Natali - Nel corso dell’anno abbiamo assistito a un graduale ritorno di interesse verso il segmento, sostenuto dal percorso di normalizzazione dei tassi di interesse e dalle iniziative istituzionali promosse a supporto del mercato dei capitali per le PMI, tra cui il rafforzamento degli strumenti attivati da CDP".
Condividi
```