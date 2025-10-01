Dl Terra dei Fuochi, via libera definitivo della Camera: 15 milioni per le bonifiche e nasce il Dipartimento Sud

(Teleborsa) - Con 137 voti favorevoli, 85 contrari e tre astenuti, laha approvato in via definitiva il, provvedimento che introduce misure urgenti contro le attività illecite legate ai rifiuti e per la bonifica delle aree più colpite, in particolare inIl decreto, composto da 15 articoli, stanziaper il 2025 destinati agli interventi di, affidati al Commissario unico. Contestualmente, vengono introdotte modifiche al Codice dell’ambiente e al Codice penale: il reato di "Traffico illecito di rifiuti" diventa delitto con la nuova denominazione di "Spedizione illegale di rifiuti", e vengono inasprite le pene per diverse fattispecie di reati ambientali.Un’altradi rilievo è l’istituzione delpresso la Presidenza del Consiglio, che raccoglierà le funzioni della soppressa Struttura di missione ZES (Zone Economiche Speciali). Il nuovo dipartimento avrà il compito di coordinare e promuovere l’azione strategica del Governo a sostegno dello sviluppo del Mezzogiorno, con particolare attenzione alle aree più fragili del territorio.La presidente del Consiglioha definito l’approvazione "un passo fondamentale nella lotta alla Camorra e ai trafficanti di rifiuti". Secondo Meloni, il provvedimento rappresenta non solo un impegno mantenuto con i cittadini di Napoli, Caserta e della Campania, ma anche un segnale concreto di contrasto allae di sostegno alle comunità locali."In questi primi due mesi di applicazione del decreto – ha dichiarato – sono già arrivati risultati importanti, riconosciuti anche da magistrati e forze dell’ordine. Continueremo a lavorare sia sul fronte dellache su quello delle bonifiche per restituire ai cittadini un ambiente più sicuro e pulito".