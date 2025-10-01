Fermi valutata 12,5 miliardi di dollari nell'IPO su Nasdaq e LSE

(Teleborsa) -, società statunitense di sviluppo di energia e data center, ha prezzato la suadi 32.500.000 azioni ordinarie al prezzo di 21,00 dollari per azione, nella parte alta della forchetta individuata in precedenza tra 18 e 22 dollari. La società ha raccolto 683 milioni di dollari ed è stata valutata 12,5 miliardi di dollari.Inoltre, la società ha concesso ai sottoscrittori un'per l'acquisto di un massimo di ulteriori 4.875.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.Le azioni ordinarie della società inizieranno a essere negoziate sulil 1° ottobre 2025 e sulil 2 ottobre 2025 con il simbolo "FRMI".Fermi è pioniera nello sviluppo di reti elettriche di nuova generazione in grado di fornire energia altamente ridondante su scala gigawatt, necessaria per creare un'intelligenza artificiale di nuova generazione. Co-fondata dall'ex Segretario all'Energia degli Stati Unitie dal co-fondatore ed ex Co-Managing Partner di Quantum Energy,, Fermi intende combinare tecnologie all'avanguardia con un team di comprovati leader multidisciplinari di fama mondiale per creare la più grande rete elettrica privata di nuova generazione al mondo.