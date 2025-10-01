First Capital, utile semestrale di 7,25 milioni di euro. Verso rimborso POC e dividendo

First Capital

Generalfinance

Orsero

Industrie Chimiche Forestali

Magis

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unconsolidato di 7,25 milioni di euro (perdita netta di -5,55 milioni nel primo semestre 2024). Si registrano Commissioni Nette di 0,85 milioni di euro (0,06 milioni nel primo semestre 2024), riferibili all'attività della controllata Value Track SIM.Ilraggiunge 9,07 milioni di euro, a fronte di un dato negativo di 3,84 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente. Tale risultato è riconducibile soprattutto al miglioramento del fair value dei titoli in portafoglio, che contribuiscono per 6,79 milioni di euro (-5,35 milioni nel primo semestre 2024). L'incremento di valore è trainato in particolare dall'apprezzamento in Borsa delle partecipazioni in, ALA ed. Concorrono alla formazione del Risultato Netto della Gestione Finanziaria anche dividendi da partecipate per 1,98 milioni di euro (1,82 milioni nel primo semestre 2024) e altre voci minori.Lenel semestre sono state: i) la riduzione dell'investimento in, effettuata mediante adesione pro-quota all'offerta di acquisto di azioni proprie promossa dalla società nel mese di gennaio 2025, con un incasso di euro 1,3 milioni; ii) la riduzione della partecipazione in Orsero, cogliendo opportunità di valorizzazione sul mercato che ha generato un incasso di complessivi euro 1,7 milioni e, successivamente alla chiusura del semestre, mediante un accelerated bookbuilding, con un ulteriore incasso di euro 6,1 milioni; e iii) l'ingresso in, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi e sistemi di chiusura per pannolini e assorbenti per incontinenza, quotata su Euronext Growth Milan. L'operazione, realizzata tramite acquisti ai blocchi, ha portato, al 30 giugno 2025, a detenere una partecipazione con un valore di mercato di circa 3 milioni di euro."Nel primo semestre 2025, il gruppo First Capital ha confermato la sua capacità di generare valore, beneficiando della ripresa dei mercati italiani dedicati alle small cap - ha dettodi First Capital - Il periodo si è chiuso con un utile netto consolidato di oltre 7 milioni di euro e una performance del portafoglio a doppia cifra da inizio anno, a conferma della. Abbiamo dimostrato di essere in grado di mantenere un approccio paziente e disciplinato, anche nei contesti più complessi, e di cogliere le opportunità di valorizzazione quando il mercato riconosce finalmente il potenziale delle nostre società partecipate. Tra le principali operazioni concluse nel corso del 2025 si evidenziano la sottoscrizione dell'accordo per la cessione della partecipazione in ALA e la valorizzazione della partecipazione in Orsero. Entrambe le operazioni confermano l'efficacia e la qualità del nostro approccio agli investimenti".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alconvertibile "First Capital cv 2019-2026 3,75%" e ha proposto la successiva eventuale distribuzione di undi 1,75 euro per azione, condizionata alla conversione di tante obbligazioni che rappresentino un valore nominale complessivo pari ad almeno 5 milioni."Il successo dell'emissione del nuovo prestito obbligazionario, unitamente al rimborso anticipato del POC 2019-2026 (con opportunità di conversione) e alla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario, riflettono lae laricompensandoli per la loro fiducia ogniqualvolta gli eventi di liquidità lo consentano - ha aggiunto il DG - Proseguiamo con determinazione nel nostro impegno a favore delle piccole e medie imprese italiane virtuose, cercando di contribuire ad un loro sviluppo di valore industriale duraturo. Guardiamo al futuro con fiducia, con l'obiettivo di continuare a generare risultati solidi e sostenibili per i nostri azionisti".