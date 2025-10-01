FOPE, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 47,00 euro
per azione (da 39,00 euro) il prezzo obiettivo
su FOPE
, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando il giudizio
sul titolo a "Buy
" visto l'upside potenziale del 16%.
Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il primo semestre, gli analisti hanno modificato le stime
sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi FY25
pari a 87 milioni di euro e un EBITDA pari a 19,4 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 22,3%.
Per gli anni successivi
, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 110,8 milioni di euro (CAGR 24-27: 14,7%) nel FY27, con EBITDA pari a 25,5 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 23%), in crescita rispetto a 14,8 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 20,2%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP cash positive pari a 13,38 milioni di euro.(Foto: Scott Graham su Unsplash)