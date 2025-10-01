Milano 12:38
FOPE, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 47,00 euro per azione (da 39,00 euro) il prezzo obiettivo su FOPE, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 16%.

Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il primo semestre, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi FY25 pari a 87 milioni di euro e un EBITDA pari a 19,4 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 22,3%.

Per gli anni successivi, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 110,8 milioni di euro (CAGR 24-27: 14,7%) nel FY27, con EBITDA pari a 25,5 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 23%), in crescita rispetto a 14,8 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 20,2%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP cash positive pari a 13,38 milioni di euro.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
