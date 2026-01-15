Crescita a doppia cifra per Fope: nel 2025 ricavi a 93,6 milioni di euro

Fope

(Teleborsa) -, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma, ha registrato ricavi netti al 31 dicembre 2025, a livello consolidato, a 93,6 milioni di euro, in crescita del 27,4% rispetto al 31 dicembre 2024.: "Esprimiamo un giudizio molto positivo sul valore dei ricavi di vendita consuntivi del 2025 con un'importante crescita rispetto il precedente anno e la conferma del positivo trend già evidenziato nel primo semestre dell’esercizio appena concluso. Le vendite, realizzate in un contesto macroeconomico complesso e caratterizzato da elementi di instabilità, in particolare nuove regole commerciali per gli Stati Uniti e prezzi della materia prima in forte crescita, si sono registrate in modo diffusosu tutti i mercati dove è presente Fope, con crescite sui mercati consolidati per il marchio come Europa, Italia e Stati Uniti e maggior risalto sui mercati emergenti come il Giappone e la Corea del Sud. Gli ordini confermati al 31 dicembre 2025, in aumento rispetto alla medesima data del 2024, assicurano un buon livello di portafoglio per l’inizio del nuovo anno e la copertura per consegne di collezioni “timeless” ricorrenti, in attesa di presentare le nuove creazioni nel corso della fiera internazionale di settore di Vicenza che apre i battenti il giorno 16 gennaio.con stime di volumi di vendita in crescita".Al momento il titolomostra una variazione percentuale negativa dell'1,47% rispetto alla seduta precedente, allineandosi alla debolezza del mercato.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 41,4 Euro. Rischio di discesa fino a 39,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 43,2.