Francoforte: al centro degli acquisti Merck KGaA

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia farmaceutica tedesca
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,16%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Merck KGaA
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 116,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 112,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 121,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)