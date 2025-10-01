Milano 12:57
Francoforte: scambi al rialzo per Brenntag

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore tedesco di prodotti chimici, con una variazione percentuale del 2,79%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brenntag evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brenntag rispetto all'indice.


Le tendenza di medio periodo di Brenntag si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 52,93 Euro. Supporto stimato a 51,15. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 54,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
