Milano 9:57
42.604 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:57
9.391 +0,43%
23.819 -0,26%

Giappone, Indice Tankan (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Indice Tankan (QoQ) nel terzo trimestre
Giappone, Indice Tankan nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) 14 punti, in aumento rispetto al precedente 13 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
Condividi
```