Istat: "Pressione fiscale scende al 40% nel terzo trimestre 2025"

(Teleborsa) - "Nel terzo trimestre del 2025 il quadro di finanza pubblica mostra una pressione fiscale in diminuzione e un indebitamento in crescita rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente. Nello stesso periodo, si registra un forte aumento del potere d'acquisto e della propensione al risparmio delle famiglie che, escludendo il periodo Covid, raggiunge livelli massimi dal terzo trimestre del 2009, mentre la spesa per consumi finali rimane debole. Per le società non finanziarie, dopo la crescita dell'ultimo trimestre, si osserva una diminuzione della quota di profitto, in continuità con la tendenza in atto dalla seconda metà del 2023. Aumenta lievemente il tasso di investimento". È quanto rileva l'nel commento alLenel terzo trimestre 2025 sono aumentate del 3,5% rispetto al corrispondente periodo del 2024 e la loro incidenza sul Pil (pari al 48,0%) è salita in termini tendenziali di 0,3 punti percentuali. Nei primi tre trimestri del 2025 la relativa incidenza è stata pari al 49,2%, in rialzo di 0,5 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2024. Lehanno registrato, nel terzo trimestre 2025, un aumento tendenziale rispettivamente del 2,7% e del 10,1%.Lenel terzo trimestre 2025 sono aumentate in termini tendenziali dell'1,2% e la loro incidenza sul Pil si è attestata al 44,6%, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2024. Nei primi tre trimestri dell'anno, l'incidenza delle entrate totali sul Pil è stata del 44,7%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2024. Nel terzo trimestre 2025hanno segnato entrambi, in termini tendenziali, un aumento, rispettivamente dello 0,7% e del 61,5%.Complessivamente, nei primi tre trimestri del 2025in miglioramento rispetto al -4,7% del corrispondente periodo del 2024. Nei primi nove mesi del 2025, in termini di incidenza sul Pil, il saldo primario si è attestato al -0,5 (-0,7% nello stesso periodo del 2024), mentre il saldo corrente è risultato positivo, pari allo 0,4% (0,1% nel corrispondente periodo del 2024). Nello stesso periodo, la pressione fiscale si è attestata al 39,9% del Pil, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto ai 39,6 del 2024.Nel terzo trimestre 2025,è aumentato del 2,0% rispetto al trimestre precedente. A fronte di un aumento del deflatore implicito dei consumi dello 0,2%, il potere d'acquisto è aumentato dell'1,8%.Nel terzo trimestre 2025, laconsumatrici è stimata all'11,4%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. La crescita di questo indicatore riflette una dinamica della spesa delle famiglie per consumi finali molto più debole rispetto a quella del reddito disponibile lordo (+0,3% e +2%, rispettivamente).Nel terzo trimestre del 2025, ilè stimato all'8,5%, 0,3 punti percentuali più basso rispetto al trimestre precedente, a fronte di una flessione degli investimenti fissi lordi dell'1,4% e del già segnalato aumento del reddito lordo disponibile.Nel terzo trimestre del 2025, laè stimata al 42,3%, segnando una diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. In termini congiunturali, la flessione di questo indicatore è il risultato (al netto degli investimenti) di una diminuzione del risultato lordo di gestione dell'1,9% e di una crescita del valore aggiunto pari allo 0,2%.Ilnel terzo trimestre dell'anno è stimato al 22,8%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente a fronte di un aumento degli investimenti fissi lordi dello 0,7%