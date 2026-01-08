Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:22
25.490 -0,64%
Dow Jones 18:22
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Costo unitario lavoro nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) -1,9%, in aumento rispetto al precedente -2,9% (la previsione era 0%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```