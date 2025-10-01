Grifal, conti in calo nel semestre, vendite cArtù in crescita

Grifal

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il primo semestre 2025 con unin crescita del 3,5% a 22,2 milioni di euro e conconsolidati in calo dell'1,2% a 18,4 milioni. Nel corso del semestre, l’innovativo cartone ondulato ecosostenibile, ha registrato unaulteriore crescita con vendite che sono passate da 7,1 a 7,8 milioni e che ora rappresentano il 42,5% dei ricavi consolidati di Gruppo (39,0% al 31 Dicembre 2024 e 38,0% al primo semestre 2024) ed il 45,0% dei ricavi dell’Area Packaging (43,9% al 31 Dicembre 2024 e 41,2% al primo semestre 2024).Il potenziamento continuo della struttura, necessario a sostenere la prevista crescita, ha avuto un effetto contingente sulla marginalità. L’si è contratto del 36,7% a 1,7 milioni, con un EBITDA Margin in calo al 9,3% dal 14,5% del corrispondente periodo 2024.L’effetto dell’aumento degli ammortamenti, conseguenza degli investimenti effettuati, si ripercuote sull’che è negativo per 365mila euro, in contrazione rispetto a 963mila euro nel primo semestre 2024.Ilè negativo per 869mila euro, rispetto al surplus di 211mila euro al 30 Giugno 2024.LaConsolidata al 30 Giugno 2025 (indebitamento netto) è pari a 23,4 milioni, in aumento di 2,33 milioni rispetto a fine anno 2024, dopo aver effettuato investimenti per circa 3,3 milioni riconducibili prevalentemente a Impianti e macchinari (1,6 mln), Ricerca e sviluppo e Altre Immobilizzazioni Immateriali (1,7 mln). L’appesantimento della Posizione Finanziaria Netta, unito alla contestuale flessione della marginalità ha causato un aumento del, salito a 4,9x da 3,7x di fine 2024.A margine della riunione il Presidente e Amministratore Delegato di Grifal, ha commentato: “Il risultato del primo semestre ha risentito di diversi fattori. In primo luogo, la temporanea sospensione delle forniture in Romania a un importante cliente ha inciso negativamente sui ricavi, anche se le vendite sono già riprese e gli ordinativi torneranno a regime nel mese di ottobre. Inoltre, il mercato ha risentito delle tensioni geopolitiche, influenzando sia i volumi sia i prezzi di vendita, in particolare per le linee di prodotto piùtradizionali come il cartone ondulato. Le vendite di nuovi prodotti come cArtù basso spessore, TissuePack colorato e TissueMultiFlat, insieme a macchine innovative come le taglierine da tavolo servitizzate e il mini ondulatore, oltre ai servizi come il marketplace certificato e la servitizzazione, hanno subito un posticipo al quarto trimestre, con conseguenti effetti sulle performance. A fronte di ciò, la struttura dei costi fissi, invece, è stata rimodulata solo parzialmente perché funzionale a sostenere gli sviluppi commerciali attesi.”