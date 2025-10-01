Gruppo Unoenergy, al via assunzioni in Basilicata per 12 posizioni commerciali

(Teleborsa) - Il– tra i principali operatori privati nella fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni – annuncia l'apertura di untra Sales Account e Consulenti Commerciali di Punto Vendita in Basilicata. Le posizioni sono aperte ae hanno l'obiettivo di costituire una nuova squadra commerciale specifica per il territorio. L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di crescita che punta sulla prossimità e sulla capacità di creare valore nei territori in cui l'azienda opera. Per il Gruppo, investire in Basilicata significa rafforzare la sua presenza commerciale nell'area, offrendo opportunità occupazionali a chi desidera costruire il proprio futuro lavorativo nella regione."La nostra crescita si basa sulla reale vicinanza al cliente. Per questo affidiamo il nostro sviluppo a persone che hanno vincoli e radici nel territorio, soprattutto in termini di relazioni e conoscenza del contesto sociale e culturale. Offriamo condizioni di lavoro stabili, formazione costante e livelli retributivi adeguati che agevolino il coinvolgimento dei nostri dipendenti e, così, i legami solidi con la comunità locale. In Unoenergy, i parametri su cui si basano i processi di selezione mirano a garantire l'inclusione, la valutazione del potenziale inespresso ed il riconoscimento del merito, così come avviene già per i percorsi di carriera al nostro interno. Per le posizioni che cerchiamo oggi in Basilicata, età, studi e genere non sono affatto requisiti escludenti. Per lavorare con noi servono intraprendenza, energia, curiosità, voglia di relazionarsi e di diventare interlocutori affidabili e referenti autorevoli per rispondere al fabbisogno delle famiglie e delle imprese lucane in materia di forniture energetiche e rinnovabili. Investire in lavoro stabile significa garantire il futuro senza abbandonare il territorio di appartenenza" spiegaIlprosegue il percorso avviato dal Gruppo all'inizio dell'anno per rafforzare la squadra commerciale a supporto degli oltre 200 Unoenergy Point presenti a livello nazionale. Il modello organizzativo, basato su una rete di personale dipendente e formato, intende consolidare relazioni dirette e durature con i clienti, elemento distintivo della strategia aziendale.I nuovi Sales Account – fa sapere ilin una nota – saranno inseriti in un percorso di crescita che prevede formazione continua, affiancamento on the job e programmi specifici per lo sviluppo di competenze tecniche e trasversali. L'obiettivo è avvalersi di consulenti energetici capaci di accompagnare i clienti nel percorso di transizione energetica, con attenzione costante alla qualità del servizio e al rapporto umano.A livello generale, per tutta la popolazione aziendale, nell'anno 2023-2024 il Gruppo ha erogato 593 corsi di formazione, per un totale di oltre 13.247 ore e una media di 20 ore per dipendente.Per presentare le opportunità e incontrare i candidati, il Gruppo Unoenergy organizzerà unpresso Comincenter (Campus Macchia Romana). L'evento rappresenterà un momento di confronto diretto con i recruiter e consentirà ai partecipanti di approfondire le prospettive professionali all'interno del Gruppo.