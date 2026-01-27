Milano 26-gen
44.950 0,00%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 0,00%
Francoforte 26-gen
24.933 0,00%

Delignit entra in Italia con l'acquisto operativo del ramo d'azienda Rail and Marine da Bellotti

Finanza
Delignit entra in Italia con l'acquisto operativo del ramo d'azienda Rail and Marine da Bellotti
(Teleborsa) - Delignit, azienda tedesca attiva nella produzione di prodotti ecologici a base di legno duro, ha stipulato un contratto di locazione inizialmente a tempo determinato per alcune attività commerciali di Bellotti, società con sede a Cermenate e attualmente sottoposta a una procedura di ristrutturazione, attraverso la sua neo-costituita filiale italiana Delignit Technologies Italia. Il contratto di locazione riguarda esclusivamente la business unit Rail and Marine, che di recente ha generato un fatturato annuo nell'ordine dei milioni di euro, ed è valido per il periodo dal 1° febbraio 2026 al 31 luglio 2026.

L'obiettivo dell'accordo è garantire la continuità operativa di questa business unit durante la fase di ristrutturazione e, al contempo, consolidare l'ingresso del Gruppo Delignit nel mercato italiano. Durante il periodo di locazione, Delignit valuterà l'acquisizione completa e permanente della business unit Rail and Marine. Tuttavia, non è stata ancora presa alcuna decisione.

A lungo termine, Delignit prevede di sviluppare l'Italia come centro di eccellenza per il settore ferroviario all'interno del gruppo. Inoltre, le soluzioni high-tech di Bellotti saranno utilizzate per entrare nel segmento di mercato della costruzione di yacht. Valentina e Pietro Bellotti, rappresentanti della quarta generazione dell'azienda di famiglia, continueranno a ricoprire posizioni dirigenziali chiave all'interno della business unit al fine di garantire continuità e competenza.

"Siamo lieti che due aziende con una tradizione così lunga e gloriosa e con eccellenti caratteristiche di mercato in termini di qualità e tecnologia per soluzioni di sistema ecosostenibili si uniscano - ha commentato il CEO Markus Buscher - Questo passo rappresenta un'importante pietra miliare verso il raggiungimento del nostro obiettivo strategico di 20 milioni di euro di fatturato nel segmento Applicazioni Tecnologiche".


Condividi
```