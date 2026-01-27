Delignit entra in Italia con l'acquisto operativo del ramo d'azienda Rail and Marine da Bellotti

Delignit

(Teleborsa) -, azienda tedesca attiva nella produzione di prodotti ecologici a base di legno duro, ha stipulato uninizialmente a tempo determinato per, società con sede a Cermenate e attualmente sottoposta a una procedura di ristrutturazione, attraverso la sua neo-costituita filiale italiana Delignit Technologies Italia. Il contratto di locazione riguarda esclusivamente la, che di recente ha generato un fatturato annuo nell'ordine dei milioni di euro, ed è valido per il periodo dal 1° febbraio 2026 al 31 luglio 2026.L'obiettivo dell'accordo è garantire la continuità operativa di questa business unit durante la fase di ristrutturazione e, al contempo,. Durante il periodo di locazione, Delignit valuterà l'acquisizione completa e permanente della business unit Rail and Marine. Tuttavia, non è stata ancora presa alcuna decisione.A lungo termine, Delignit prevede di sviluppare l'Italia come. Inoltre, le soluzioni high-tech di Bellotti saranno utilizzate per entrare nel segmento di mercato della costruzione di yacht. Valentina e Pietro Bellotti, rappresentanti della quarta generazione dell'azienda di famiglia, continueranno a ricoprire posizioni dirigenziali chiave all'interno della business unit al fine di garantire continuità e competenza."Siamo lieti che due aziende con una tradizione così lunga e gloriosa e con eccellenti caratteristiche di mercato in termini di qualità e tecnologia per soluzioni di sistema ecosostenibili si uniscano - ha commentato il- Questo passo rappresenta un'importante pietra miliare verso il raggiungimento del nostro obiettivo strategico di 20 milioni di euro di fatturato nel segmento Applicazioni Tecnologiche".