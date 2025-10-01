ICOP, ricavi semestrali raddoppiati a a 160 milioni di euro con spinta M&A

ICOP

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha chiuso ilconpari a 160 milioni di euro (+104% rispetto a 78,59 milioni al 30.06.2024). Il primo semestre è stato caratterizzato da un'accelerazione dimensionale sia per effetto della crescita organica sia grazie all'operazione di acquisizione di Atlantic Geoconstruction Holdings (AGH) negli Stati Uniti completata nel periodo. I microtunnel hanno inciso per il 40% del totale, le fondazioni per il 37% (di cui il 16% attribuibile ad AGH), le opere marittime per il 14% e l'impresa generale per il 9%.L'è stato pari a 26,9 milioni di euro (+37% rispetto a 17,1 milioni al 30.06.2024), l'EBITDA Margin al 16,8%. L'è stato pari a 10,8 milioni di euro (+47% rispetto a 7,3 milioni al 30.06.2024)."Il primo semestre 2025 conferma un percorso di crescita solido, sostenuto da un backlog che supera 1,4 miliardi di euro e che offre visibilità pluriennale - ha dichiarato l'- Le due acquisizioni strategiche nelle fondazioni, negli Stati Uniti e in Italia, hanno rafforzato il posizionamento internazionale del Gruppo, in linea con una strategia che privilegia settori e geografie ad alto valore aggiunto, tecnologie distintive e l'integrazione di realtà già solide e profittevoli, con un significativo potenziale di sinergie. I primi effetti di queste sinergie saranno visibili già nei prossimi mesi"."Continuiamo parallelamente a perfezionare le applicazioni nelle tecnologie trenchless, tratto distintivo della nostra offerta, e a crescere in comparti ad alta marginalità come le opere marittime e la manutenzione portuale, capaci di generare ricavi ricorrenti - ha aggiunto - Abbiamo inoltre consolidato la presenza in Germania, un mercato maturo e coerente con la nostra visione di lungo termine. Tutto ciò è reso possibile dal contributo delle nostre persone, che con impegno e competenza rendono ICOP più forte e pronta ad affrontare le sfide future".Lasi attesta a 133 milioni di euro. L'aumento è riconducibile a due driver principali: l'acquisizione di AGH, perfezionata per un enterprise value di 126 milioni di dollari, e lo sviluppo e la realizzazione di RoboGO, sistema robotico semi-sommergibile per la manutenzione portuale, che ha richiesto investimenti complessivi pari a circa 20 milioni di euro.Procede secondo programmi il piano di rafforzamento della struttura organizzativa; includendo l'apporto derivante dalle acquisizioni di AGH e di Palingeo, l'del Gruppo supera oggi le 1.100 unità.Le acquisizioni completate nel 2025 costituiscono il principale motore di crescita, conche fotografano già oggi una nuova dimensione del Gruppo: ricavi a 221,2 milioni, EBITDA pari a 36,9 milioni con un EBITDA margin di circa il 17%. Il backlog si attesta a 1.409,4 milioni.