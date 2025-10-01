Londra: brillante l'andamento di Diageo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda di bevande alcoliche
, in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.
Il trend di Diageo
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di Diageo
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 18,37 sterline. Supporto visto a quota 17,87. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 18,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)