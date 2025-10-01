Milano 12:58
42.790 +0,15%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:58
9.419 +0,74%
Francoforte 12:58
23.993 +0,47%

Londra: calo per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: calo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che presenta una flessione del 2,06%.

Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Rolls-Royce Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,86 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```