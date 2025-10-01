Londra: calo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che presenta una flessione del 2,06%.
Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Rolls-Royce Holdings
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,86 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,23.
