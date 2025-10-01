Londra: calo per Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,06%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,86 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)