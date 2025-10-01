Madrid: scambi negativi per IAG

International Airlines Group

Ibex 35

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

indice azionario della Borsa di Madrid

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,92%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di medio periodo dellaribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4,39 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,461, mentre il primo supporto è stimato a 4,319.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)