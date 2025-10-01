Madrid: scambi negativi per IAG

(Teleborsa) - Sottotono International Airlines Group
, che passa di mano con un calo dell'1,92%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di medio periodo della multinazionale del settore aereo
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4,39 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,461, mentre il primo supporto è stimato a 4,319.
