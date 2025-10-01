Milano 30-set
42.725 0,00%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 30-set
9.350 0,00%
Francoforte 30-set
23.881 0,00%

Mediobanca, Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 6,65%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
Mediobanca, Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 6,65%
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 6,647% in Mediobanca. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 22 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International (6,646%) e altre quattro società controllate.

In particolare, il 6,545% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,082% sono contratti di prestito titoli senza data di scadenza con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, lo 0,020% sono contratti Swap con date di scadenza comprese tra il 15/10/2025 e il 19/09/2035.
Condividi
```