Mediobanca, Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 6,65%

Goldman Sachs

Mediobanca

(Teleborsa) -ha unain. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 22 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International (6,646%) e altre quattro società controllate.In particolare, il 6,545% sono, lo 0,082% sono contratti di prestito titoli senza data di scadenza con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, lo 0,020% sono contratti Swap con date di scadenza comprese tra il 15/10/2025 e il 19/09/2035.