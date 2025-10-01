Mediobanca, Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 6,65%

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha una partecipazione potenziale del 6,647%
in Mediobanca
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 22 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International (6,646%) e altre quattro società controllate.
In particolare, il 6,545% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, lo 0,082% sono contratti di prestito titoli senza data di scadenza con possibilità di restituzione in qualsiasi momento, lo 0,020% sono contratti Swap con date di scadenza comprese tra il 15/10/2025 e il 19/09/2035.