Nexi selezionata da RBNZ per aggiornamento di infrastruttura per pagamenti ad alto valore

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, e la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), hanno, il principale sistema di pagamenti di importo elevato utilizzato da banche e altre organizzazioni finanziarie che, nel solo 2024, ha elaborato transazioni giornaliere per un importo complessivo di 25 miliardi di dollari.L'aggiornamento consentirà, assicurando al contempo l'allineamento ai più recenti protocolli normativi Swift. Si tratta di un'implementazione che permette al sistema RTGS neozelandese di operare su una piattaforma moderna, solida e sicura, ottimizzando l'efficienza delle transazioni, l'accuratezza e l'interoperabilità e rafforzando la protezione da eventuali minacce informatiche."Quella in Nuova Zelanda è la quinta implementazione del sistema RTGS di Nexi a livello mondiale: rafforza ulteriormente la nostra leadership nell'ecosistema finanziario internazionale e contribuisce alla stabilità e alla sicurezza dei mercati globali - dichiara- Le nostre competenze tecnologiche e la nostra esperienza sono sempre più indispensabili per permettere alle piattaforme di pagamenti transfrontalieri di aderire agli standard normativi più recenti, garantendo anche la massima aderenza alle esigenze e alle specificità delle valute locali".