Nexi selezionata da RBNZ per aggiornamento di infrastruttura per pagamenti ad alto valore

(Teleborsa) - Nexi
, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, e la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), hanno aggiornato l'RTGS neozelandese (Real Time Gross Settlement)
, il principale sistema di pagamenti di importo elevato utilizzato da banche e altre organizzazioni finanziarie che, nel solo 2024, ha elaborato transazioni giornaliere per un importo complessivo di 25 miliardi di dollari.
L'aggiornamento consentirà pagamenti più rapidi ed efficienti
, assicurando al contempo l'allineamento ai più recenti protocolli normativi Swift. Si tratta di un'implementazione che permette al sistema RTGS neozelandese di operare su una piattaforma moderna, solida e sicura, ottimizzando l'efficienza delle transazioni, l'accuratezza e l'interoperabilità e rafforzando la protezione da eventuali minacce informatiche.
"Quella in Nuova Zelanda è la quinta implementazione del sistema RTGS di Nexi a livello mondiale: rafforza ulteriormente la nostra leadership nell'ecosistema finanziario internazionale e contribuisce alla stabilità e alla sicurezza dei mercati globali - dichiara Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi
- Le nostre competenze tecnologiche e la nostra esperienza sono sempre più indispensabili per permettere alle piattaforme di pagamenti transfrontalieri di aderire agli standard normativi più recenti, garantendo anche la massima aderenza alle esigenze e alle specificità delle valute locali".