Officina Stellare, accordo con Skyloom Global per il progetto "Skyloom Europe"

(Teleborsa) - Officina Stellare
e Skyloom Global Corp. USA, facendo seguito alla lettera d’intenti dell'ottobre 2024, hanno sottoscritto un accordo tecnologico e di licenza
e un accordo di collaborazione
per la realizzazione del progetto "Skyloom Europe"
, che ridefinirà le comunicazioni ottiche nel settore civile e militare europeo.
Il Progetto, in particolare, ha come obiettivo la cooperazione tra Officina Stellare e Skyloom ai fini della commercializzazione di tecnologie e servizi di comunicazione ottica
, tramite il marchio commerciale "Skyloom Europe" e prevederà (i) la costituzione in Italia di una newco
, interamente controllata da Officina Stellare, e (ii) la realizzazione di un impianto produttivo
ad elevata capacità, al fine di rispondere alla crescita e al continuo sviluppo del relativo mercato mondiale delle comunicazioni ottiche, il cui valore complessivo è stimato in circa 12 miliardi di euro.
Il suddetto impianto di produzione, nello specifico, sarà destinato alla realizzazione di terminali ottici di volo
per applicazioni di intersatellite link terra-orbita ed orbita-orbita, sia ordinarie che criptate tramite codifica quantistica (QKD) e per servizi di GEO-relay. Tale impianto servirà reti satellitari multi-orbita e rafforzerà l'indipendenza della catena di approvvigionamento europea.
L’infrastruttura industriale replicherà quella già collaudata di Skyloom operativa in Colorado
, la cui produzione è destinata sia agli importanti programmi di sviluppo di comunicazione ottica dell’SDA (Space Development Agency) americana, sia ad altri primari clienti internazionali, istituzionali e commerciali.
L’impianto produttivo sarà basato in Veneto
, nelle vicinanze della sede di Officina Stellare, al fine di ottimizzare le sinergie ingegneristiche e produttive.
Oltre alla produzione di massa dei prodotti già esistenti, la NewCo sarà operativa nello sviluppo di nuove soluzioni
con un’area dedicata all’attività di R&D proprietarie mirate, in particolare, alla realizzazione di nuovi prodotti di comunicazione ottica sicura, tra cui i sistemi free-space di Quantum Communication e i sistemi airbone (velivoli/droni-satellite e velivoli/droni-Terra), grazie anche alla messa a sistema di altre tecnologie già mature e disponibili all’interno del Gruppo Officina Stellare.
Il Progetto Skyloom Europe si colloca in un segmento di mercato caratterizzato da una crescita significativa
, spinta dalla domanda globale di infrastrutture orbitali per le comunicazioni. Secondo le stime elaborate da Euroconsult, entro il 2031 si prevede, infatti, un fabbisogno di circa 60.000 terminali di volo, per un valore complessivo che di circa 12 miliardi di euro. A tale prospettiva si
aggiungono ulteriori opportunità derivanti dal settore della Difesa, particolarmente interessato all’elevato livello di sicurezza offerto da questa tecnologia, nonché dalle applicazioni in ambito suborbitale, incluse le comunicazioni con velivoli e droni.
L’obiettivo del Progetto Skyloom Europe, e, pertanto, della NewCo stessa, è quello di posizionarsi come nuovo fornitore per il mercato internazionale ed in particolare europeo
, colmando un importante divario esistente nella supply chain continentale. Il Progetto prevede inoltre, nel medio termine, l’evoluzione della NewCo da azienda destinata alla commercializzazione di prodotti ad azienda che offre altresì servizi di telecomunicazioni e connettività, con prestazioni elevate e sicure.