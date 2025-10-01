Plenitude e A.N.FI.R.: siglato accordo quadro per supportare la transizione energetica nei territori regionali

(Teleborsa) -annunciano laper sostenere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nei territori di competenza delle Finanziarie Regionali. L'accordo ha l'obiettivo di sostenere, le piccole e medie imprese (PMI), presenti nelle Regioni interessate, nel loro percorso di transizione energetica e tecnologica. Plenitude come partner tecnico si occuperà della progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici e delle soluzioni di efficientamento energetico dedicate a tali imprese, tramite la formula contrattuale EPC (Energy Performance Contract), che consente ai clienti di consumare energia autoprodotta, senza sostenere investimenti iniziali.svolgerà un ruolo di facilitazione e coordinamento tramite le 18 Finanziarie Regionali aderenti all'Associazione, le quali potranno sottoscrivere accordi operativi specifici a livello territoriale, con l'obiettivo di rafforzare il proprio ruolo come strumenti operativi per lo sviluppo economico, l'innovazione e la sostenibilità."Questa collaborazione rappresenta un passo concreto per accelerare la transizione energetica, favorendo la diffusione capillare di energia da fonti rinnovabili e contribuendo allo sviluppo del tessuto produttivo locale e dei territori", ha dichiarato"Con questo Accordo Quadro, ANFIR conferma il proprio impegno a supporto della transizione energetica e della competitività del tessuto imprenditoriale locale. Grazie al coinvolgimento attivo delle nostre Finanziarie Regionali, mettiamo a disposizione strumenti concreti per accompagnare le PMI verso modelli di sviluppo più sostenibili, innovativi e resilienti. La collaborazione con Plenitude rappresenta un'opportunità strategica per coniugare crescita economica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale nei territori", ha dichiarato