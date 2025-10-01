PNRR, Foti: "Entro novembre sarà liquidata l'ottava rata"

(Teleborsa) - "Ho ragione di ritenere, dalle interlocuzioni che ci sono state con la Commissione europea e segnatamente in primo luogo con la task force che segue il Pnrr per la commissione, che entro il mese di novembre anche l'ottava rata sarà liquidata". È quanto ha affermato ilriferendo alla Camera in merito alla"Quanto alle risorse, attualmente sono stati erogati, in ragione degli obiettivi raggiunti, 140 miliardi di euro che rappresentano il 72% della dotazione del piano".Con l'ottenimento della settima rata "gli obiettivi del Pnrr che abbiamo raggiunto sono 334, pari a 54% degli obiettivi determinati. In Europa la media rispetto agli obiettivi è pari al 38% – ha detto il ministro –. Sono oltre 447mila, esattamente 447.065, gli interventi che risultano finanziati: 294.597 gli interventi conclusi, 28.128 gli interventi in fase di conclusione e 106.214 i progetti in esecuzione. Se guardiamo tra interventi conclusi, interventi in via di conclusione e interventi in esecuzione, parliamo del 96% del numero degli interventi, pari a un impegnato di 148 miliardi di euro". Quanto alladella spesa, ha aggiunto, "al 30 agosto 2026 la stessa è certificata in 86 miliardi, cui bisogna aggiungere quelli che sono gli investimenti e target relativi a strumenti finanziari e facility che, dopo questa riprogrammazione, saranno nell'ordine di circa 20 miliardi". Il ministro ha ricordato a tal proposito che "fin dall'inizio il piano prevedeva questi strumenti, che noi abbiamo utilizzato in parte inferiore o comunque di poco superiore al 10%. L'unico piano assimilabile al nostro – ha sottolineato – è quello spagnolo che utilizza strumenti finanziari pari a 75 miliardi di euro, esattamente il 45% dell'intera dotazione. Sia noi che la Spagna abbiamo un mix tra fondi che non dobbiamo restituire, ma anche fondi che dobbiamo restituire: nel nostro caso sono 72 miliardi di grants e 122 miliardi di loans".La– ha assicurato– "non intacca alcun piano che riguardi salute, cultura, istruzione e sport". "Attualmente – ha spiegato il ministro – il ministero della Salute ha certificato spese per 6 miliardi e 155 milioni su una dotazione di 15,6 miliardi di euro che è la dotazione originaria, anzi a dire il vero questo governo l'ha implementata di 500 milioni sul foil e tramite il foil per far fronte all'aumento dei prezzi. Le misure di totalità di titolarità del ministero della Salute sono state rendicontate e sono pari al 70% dell'obiettivo".