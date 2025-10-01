Renovalo, Cilli: produzione semestre in crescita, aumento peso settore pubblico strategico

Renovalo

(Teleborsa) - Lanel primo semestre è apparsarispetto all'andamento degli ultimi anni, caratterizzata da un, ma anche. Lo ha confermato l'Amministratore delegato, in una intervista rilasciata a Teleborsa.Lato costi - ha spiegato Cilli - "la voce che maggiormente influisce è quella dei", legati ai "che siamo stati chiamati ad attivare per l'avvio delle nuove". "Tali commesse in fase si startup - ha precisato - non riflettono immediatamente i valori della produzione"."L'altro aspetto che voglio sottolineare riguarda i, che sono rimasti in linea con quelli dell'anno scorso ed hanno impattato in maniera differente sul valore della produzione. Questo fa parte di una precisadi Renovalo - ha ricordato l'Ad - tesa a, che ha permesso negli anni di arrivare ai numeri che abbiamo letto negli anni scorsi e che, in virtù di un cambio di strategia che stiamo ora traguardando, rappresenta un valido supporto allo sviluppo del futuro business dell'azienda".Cilli ha spiegato che ildi Renovalo "continua ad avere un" attorno ai 65 milioni di euro ed "incorpora le chiusure piuttosto che l'inizio di nuovi progetti". "Il periodo di messa a terra comprende il secondo semestre del 2025, piuttosto che il 2026 ed i primi mesi del 2027, mentre laè caratterizzata principalmente da"."Una cosa che sicuramente ci far piacere evidenziare è che, come previsto dalle strategie di sviluppo della nostra azienda, il. Al 31 agosto avevamodi backlog composto solamente da commesse pubbliche. Per il resto, buona parte del backlog - prosegue il manager - è ancora caratterizzata da una, alla quale andremo a dedicare una nostra unit separata, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione dei costi. Siamo poi esplorando l'ambitoper costruire quel network necessario a presidiare nuovi cantieri e nuove gare".Parlando dei risultati di, di cui è stata acquisita una quota di maggioranza del 60% a fine aprile, Cilli sottolinea che "è stata consolidata in bilancio per 2,5 milioni, a fronte di un fatturato complessivo di circa 5 milioni nel primo semestre 2025, mentre l'Ebitda è assolutamente positivo e pari al 10%". L'acquisizione - ricorda - ha unaperché consente di"General Impianti ha portato all'interno della nostra azienda quel tipo di cultura necessaria allo sviluppo di appalti prevalentemente di natura pubblica", ha concluso l'AD di Renovalo, prospettando che l'azienda "continuerà ad avere una importanza strategica" nell'ambito del gruppo.