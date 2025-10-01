Retelit completa acquisto attività e asset italiani BT Italia

(Teleborsa) - Retelit
, azienda leader in Italia nel settore Telco & ICT interamente focalizzata sul mercato B2B, annuncia il completamento dell’acquisizione delle attività domestiche e gli asset italiani di BT Italia.
Avviata lo scorso 23 aprile con la firma di un accordo preliminare, l’acquisizione si concretizza oggi attraverso la costituzione di Retelit-X, una nuova società posseduta e controllata da Retelit al 100%.
Retelit, sottolinea una nota, segna così un importante punto di svolta nel proprio percorso di continua evoluzione, sviluppo ed innovazione, che nei soli ultimi tre anni ha visto l’acquisizione e l’integrazione di competenze e asset di cinque aziende italiane specializzate nelle telecomunicazioni B2B. Un percorso di crescita coerente con le esigenze del mercato, che conferma il ruolo di Retelit come leader tecnologico e partner strategico per il mondo B2B.
Grazie a questa operazione, Retelit rafforza in modo significativo la propria infrastruttura per i servizi digitali, raggiungendo complessivamente oltre 47.000 Km di rete proprietaria in fibra ottica sul territorio nazionale, e aggiungendo 4 ulteriori Data Center nelle aree metropolitane di Milano e Roma al proprio network capillare di oltre 34 Data Center che si estende da nord a sud. In particolare, il Data Center di Settimo Milanese, certificato Tier IV, arricchirà l’Avalon Campus - il più grande hub di interconnessione italiano con oltre 170 operatori presenti - a garanzia dei massimi standard di affidabilità e sicurezza che Retelit offre ai suoi Clienti.
L’integrazione consente inoltre a Retelit di arricchirsi di nuove competenze, esperienze e talenti
, facendo del capitale umano, insieme a quello tecnologico, il vero motore di crescita. A questo si affianca l’integrazione di oltre 360 aziende già clienti di BT in Italia, che contribuisce ulteriormente a rafforzare il posizionamento di Retelit come operatore leader nel mercato Telco & ICT in Italia, l’unico esclusivamente focalizzato sul mercato B2B, con un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro.
I Clienti Retelit, tra cui figurano alcuni dei più grandi gruppi industriali italiani, possono ora contare su un livello di servizio ancora più elevato e su un portafoglio ancora più esteso di soluzioni di connettività, housing, cloud, security caratterizzato da innovazione, affidabilità e sicurezza, e dall’agilità e time to response che le aziende richiedono e che sono nel DNA di Retelit.
"Questa nuova tappa nel percorso di crescita e consolidamento di Retelit, resa possibile grazie al contributo di BT, con la quale continueremo a collaborare, rafforza il nostro ruolo di leader nel settore Telco e ICT in Italia, e consolida il nostro posizionamento nel mercato B2B, con un’offerta di digital platform che integra infrastrutture e soluzioni digitali, in grado di soddisfare le esigenze dei mercati SME, Large Corporation, Operatori Telco, OTT, anche multinazionali e della Pubblica Amministrazione, e con una copertura ancora più capillare del tessuto produttivo nazionale. In un mercato in continua e rapida evoluzione come quello delle telecomunicazioni, dove la convergenza tra tecnologie, dati e sicurezza è sempre più centrale, questa operazione conferma la nostra strategia di presidio commerciale e sviluppo
. Una strategia fondata su una chiara visione industriale, sostenuta dal nostro azionista Asterion, che si concretizza attraverso acquisizioni mirate, come l’operazione già avviata con Sparkle, e investimenti in asset, piattaforme e competenze. Un percorso che ci posiziona come un operatore di riferimento nel settore telco e ICT, anche a livello globale, dotato di un’infrastruttura di proprietà che integra rete, data center e cloud che è, ad oggi, una delle più complete d'Italia” ha commentato Jorge Álvarez, CEO di Retelit e Retelit-X.