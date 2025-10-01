Retelit completa acquisto attività e asset italiani BT Italia

(Teleborsa) -, azienda leader in Italia nel settore Telco & ICT interamente focalizzata sul mercato B2B, annuncia il completamento dell’acquisizione delle attività domestiche e gli asset italiani di BT Italia.Avviata lo scorso 23 aprile con la firma di un accordo preliminare, l’acquisizione si concretizza oggi attraverso la costituzione di Retelit-X, una nuova società posseduta e controllata da Retelit al 100%.Retelit, sottolinea una nota, segna così un importante punto di svolta nel proprio percorso di continua evoluzione, sviluppo ed innovazione, che nei soli ultimi tre anni ha visto l’acquisizione e l’integrazione di competenze e asset di cinque aziende italiane specializzate nelle telecomunicazioni B2B. Un percorso di crescita coerente con le esigenze del mercato, che conferma il ruolo di Retelit come leader tecnologico e partner strategico per il mondo B2B.Grazie a questa operazione, Retelit rafforza in modo significativo la propria infrastruttura per i servizi digitali, raggiungendo complessivamente oltre 47.000 Km di rete proprietaria in fibra ottica sul territorio nazionale, e aggiungendo 4 ulteriori Data Center nelle aree metropolitane di Milano e Roma al proprio network capillare di oltre 34 Data Center che si estende da nord a sud. In particolare, il Data Center di Settimo Milanese, certificato Tier IV, arricchirà l’Avalon Campus - il più grande hub di interconnessione italiano con oltre 170 operatori presenti - a garanzia dei massimi standard di affidabilità e sicurezza che Retelit offre ai suoi Clienti.L’integrazione consente inoltre a Retelit di arricchirsi di, facendo del capitale umano, insieme a quello tecnologico, il vero motore di crescita. A questo si affianca l’integrazione di oltre 360 aziende già clienti di BT in Italia, che contribuisce ulteriormente a rafforzare il posizionamento di Retelit come operatore leader nel mercato Telco & ICT in Italia, l’unico esclusivamente focalizzato sul mercato B2B, con un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro.I Clienti Retelit, tra cui figurano alcuni dei più grandi gruppi industriali italiani, possono ora contare su un livello di servizio ancora più elevato e su un portafoglio ancora più esteso di soluzioni di connettività, housing, cloud, security caratterizzato da innovazione, affidabilità e sicurezza, e dall’agilità e time to response che le aziende richiedono e che sono nel DNA di Retelit."Questa nuova tappa nel percorso di crescita e consolidamento di Retelit, resa possibile grazie al contributo di BT, con la quale continueremo a collaborare, rafforza il nostro ruolo di leader nel settore Telco e ICT in Italia, e consolida il nostro posizionamento nel mercato B2B, con un’offerta di digital platform che integra infrastrutture e soluzioni digitali, in grado di soddisfare le esigenze dei mercati SME, Large Corporation, Operatori Telco, OTT, anche multinazionali e della Pubblica Amministrazione, e con una copertura ancora più capillare del tessuto produttivo nazionale. In un mercato in continua e rapida evoluzione come quello delle telecomunicazioni, dove la convergenza tra tecnologie, dati e sicurezza è sempre più centrale, questa operazione. Una strategia fondata su una chiara visione industriale, sostenuta dal nostro azionista Asterion, che si concretizza attraverso acquisizioni mirate, come l’operazione già avviata con Sparkle, e investimenti in asset, piattaforme e competenze. Un percorso che ci posiziona come un operatore di riferimento nel settore telco e ICT, anche a livello globale, dotato di un’infrastruttura di proprietà che integra rete, data center e cloud che è, ad oggi, una delle più complete d'Italia” ha commentato Jorge Álvarez, CEO di Retelit e Retelit-X.