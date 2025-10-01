Shutdown Usa, il Senato boccia di nuovo la risoluzione dei democratici

(Teleborsa) - Non passa ancora una volta al Senato lasostenuta dai democratici perila breve termine almeno fino 21 novembre. Il voto finale è stato infatti di 47 favorevoli e 53 contrari. Ilha già bocciato sia la proposta democratica che un'alternativa repubblicana passata dalla Camera martedì sera. Il leader della minoranza al Senato,, ha accusato i repubblicani di voler "intimidire" i democratici. "Donald Trump e i repubblicani hanno portato il Paese a questa situazione perché si rifiutano di proteggere la sanità degli americani", ha aggiunto.Dal fronte opposto, ilha attribuito ai Democratici la responsabilità del blocco, dichiarando che "dagli shutdown possono arrivare molte cose buone", tra cui la possibilità di ridurre l’influenza di programmi federali a guida democratica.Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown a partire da mercoledì, dopo iltra Democratici e Repubblicani su un accordo di finanziamento a breve termine. Il precedente risale al 2019, durante la precedente presidenza Trump.Lo stallo politico questa volta ha avuto come punto centrale proprio il tema della sanità. I, guidati da Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, hanno chiesto che ogni provvedimento temporaneo includesse un’estensione dei crediti fiscali dell’Obamacare. I, sostenuti dal presidente Donald Trump, hanno rifiutato l’inserimento di tali misure nelle trattative sul bilancio.Ledello shutdown rischiano però di essere pesanti: circa 750.000 dipendenti federali potrebbero essere sospesi senza stipendio, mentre trasporti, sicurezza e servizi sanitari subirebbero rallentamenti significativi. Le compagnie aeree hanno già avvertito che le ispezioni e la manutenzione potrebbero subire ritardi, mettendo a rischio la sicurezza dei voli. Secondo alcune stime, due settimane di shutdown potrebbero costare all’economia americanadi Pil.