SolidWorld Group, conti in calo nel primo semestre

SolidWorld Group

(Teleborsa) -ha chiuso il promo semestre 2025 con unpari a 31,7 milioni di euro, in calo rispetto a 36,9 milioni al primo semestre 2024, che beneficia della posta non ricorrente di 5,3 milioni. I Ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 30,4 milioni in leggero incremento rispetto a 30,2 milioni dello stesso periodo del 2024.L’è stato pari a 0,5 milioni (6,4 milioni nel primo semestre 2024, che beneficia della posta non ricorrente di 5,3 milioni), con l’EBITDA Margin pari a 1,6% rispetto al 15,6% dello scorso anno.Ilè pari a 1,9 milioni, rispetto al primo semestre del 2024 (2,6 milioni), dopo le imposte pari a 0,06 milioni nel semestre dell’anno corrente rispetto a 1,7 milioni nei primi sei mesi dell’anno 2024.L’cifra in 16,6 milioni al 30 giugno 2025, rispetto a 14,6 milioni al 31 dicembre 2024., CEO di SolidWorld Group, ha commentato: “Il primo semestre del 2025 conferma il significativo, contraddistinto dall’evoluzione del modello di business verso la fornitura di licenze software in modalità SAAS (Software as a Service). Tale transizione, se da un lato ha determinato un impatto iniziale sulla marginalità, dall’altro rappresenta una leva strategica destinata a generare benefici strutturali già a partire dal prossimo esercizio. Parallelamente, il Gruppo prosegue gli investimenti, attraverso le società controllate, nei settori del biomedicale e della difesa: decisioni strategiche che incidono rallentando la naturale evoluzione dell’EBITDA, ma che rafforzeranno in maniera determinante il posizionamento futuro in mercati ad alto potenziale di sviluppo. Il primo semestre ha confermato la, ma in un contesto di. Per questo stiamoportando avanti unche prevede una forte azione di contenimento dei costi, dalla razionalizzazione delle consulenze alla riorganizzazione del personale, così da rafforzare la sostenibilità del business e incrementare la redditività già dal prossimo esercizio. Parallelamente proseguono gli, con analisi di mercato e studi di fattibilità che ci consentiranno di ampliare le prospettive anche oltre i confini nazionali. Guardiamo con fiducia alla seconda parte dell’anno, certi che le fondamenta poste in questa fase stiano preparando SolidWorld a una crescita organica più solida, profittevole e resiliente nel medio-lungo periodo.”