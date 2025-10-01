Thales Alenia Space, firmato il contratto con ESA per la missione SAGA

Thales

(Teleborsa) -, una joint venture tra(67%) e(33%), ha firmato un contratto con l’(ESA) in riferimento alla(Secure And cryptoGrAphic). Il contratto copre la progettazione, lo sviluppo, il dispiegamento e la dimostrazione in orbita di un(QKD) end-to-end interamente europeo a uso governativo. La missione SAGA dell'ESA, presentata per la prima volta durante ladel 2019 e perfezionata nel 2022, è stata sviluppata in stretta collaborazione con la Commissione europea come elemento basato nello spazio dell'iniziativa. Proseguono i progressi nell' attuazione dell'EuroQCI, con l'imminente regolamentazione del programma di Connettività Sicura dell’Unione della Commissione europea che ne supervisionerà il lancio operativo.Ilè supportato da diverse, tra cui l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), l'Agenzia Spaziale Austriaca (ASA), l'Agenzia Spaziale Spagnola (AEE), l'Ufficio Spaziale Olandese (NSO), l'Agenzia Spaziale Francese (CNES) e l'Agenzia Spaziale Svizzera (SSO). Si prevede che altre agenzie entreranno a far parte del progetto man mano che la missione procederà, ampliandone gli obiettivi."SAGA è un ambizioso tentativo di far progredire le tecnologie quantistiche, promuovendo la sovranità digitale, la sicurezza informatica e la competitività industriale dell'Europa nel futuro della tecnologia quantistica. La firma odierna di questo contratto con Thales Alenia Space garantisce che gli Stati membri dell'ESA rimangano in prima linea nella corsa per una connettività realmente sicura nell'era quantistica", ha affermato, Direttore del dipartimento di "Connectivity and Secure Communications" in ESA."Sono molto lieto che Thales Alenia Space contribuirà a rafforzare l'indipendenza tecnologica dell'Europa promuovendo le tecnologie ottiche e quantistiche – ha affermato, CEO di Thales Alenia Space –. Sfruttando la sua pluriennale esperienza nelle comunicazioni spaziali sicure e nelle tecnologie quantistiche all'avanguardia, Thales Alenia Space è orgogliosa di collaborare con l'ESA e numerose agenzie spaziali europee per un'infrastruttura di connettività sicura e resiliente che andrà a vantaggio sia dei governi che dei cittadini, aprendo la strada al futuro delle comunicazioni ottiche commerciali sia in Europa che nel mondo".La firma del contratto si è tenuta alla, che ha riunito politici, leader di settore, autorità nazionali ed esperti della società civile per discutere le modalità con cui potenziare il già attivo ecosistema tecnologico quantistico europeo e consolidarne la posizione di leader mondiale nell'innovazione e nell'eccellenza quantistica.