Ue, big dell'industria pronte ad aumentare del 50% gli investimenti: ma servono riforme immediate

Economia
Ue, big dell'industria pronte ad aumentare del 50% gli investimenti: ma servono riforme immediate
(Teleborsa) - Nel Copenaghen Pledge firmato a margine del vertice europeo, 28 grandi imprese europee — per un fatturato aggregato di circa 700 miliardi di euro — si sono impegnate a incrementare gli investimenti in Europa del 50% entro il 2030, a condizione che le condizioni regolatorie e finanziarie vengano rese più favorevoli da Bruxelles. L’obiettivo è colmare parte del "gap annuale di investimenti" stimato da Draghi in 800 miliardi di euro. Gli interventi richiesti ai decisori europei includono l’abolizione di ostacoli regolatori, una semplificazione delle procedure, l’armonizzazione del mercato unico e incentivi all’innovazione.

"L'Europa si trova ad affrontare instabilità geopolitica, rivalità sistemiche e crescenti minacce alla sicurezza. La sicurezza e la competitività future dell'Europa dipendono dalla sua capacità di innovare e di essere all'avanguardia nelle tecnologie di prossima generazione, consentendoci di costruire un futuro più resiliente, sicuro, sano, pulito e digitale – si legge nel documento –. Incoraggiamo il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Parlamento europeo a realizzare riforme ambiziose che promuovano l'innovazione, gli investimenti, le infrastrutture tecnologiche, una transizione pulita e giusta e la sicurezza".

La dichiarazione – firmata tra le altre da Airbus, Novo Nordisk, Asml, Maersk e Siemens – pone al centro la transizione energetica: elettrificazione rapida, potenziamento delle reti elettriche, infrastrutture pulite e decarbonizzazione efficiente. Le aziende sollecitano inoltre un impulso al settore della difesa europea: produzione strategica condivisa, standard comuni, cooperazione con le aziende ucraine.

Infine, la dichiarazione afferma che per favorire questi investimenti occorra creare una Unione europea dei risparmi e degli investimenti entro il 2030, riformare sistemi pensionistici e fiscali per convogliare più capitale privato nei settori strategici: energia, ricerca e sviluppo, IA, reti 5G e 6G e difesa.
