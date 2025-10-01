Ue, big dell'industria pronte ad aumentare del 50% gli investimenti: ma servono riforme immediate

Airbus

(Teleborsa) - Nelfirmato a margine del vertice europeo, 28 grandi imprese europee — per un fatturato aggregato di circa— si sono impegnate a incrementare gli investimenti in Europa del 50% entro il 2030, a condizione che le condizioni regolatorie e finanziarie vengano rese più favorevoli da Bruxelles. L’obiettivo è colmare parte del "gap annuale di investimenti" stimato da Draghi in. Gli interventi richiesti ai decisori europei includono l’abolizione di ostacoli regolatori, una semplificazione delle procedure, l’armonizzazione del mercato unico e incentivi all’innovazione."L'si trova ad affrontare instabilità geopolitica, rivalità sistemiche e crescenti minacce alla sicurezza. La sicurezza e la competitività future dell'Europa dipendono dalla sua capacità di innovare e di essere all'avanguardia nelle tecnologie di prossima generazione, consentendoci di costruire un futuro più resiliente, sicuro, sano, pulito e digitale – si legge nel documento –. Incoraggiamo il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Parlamento europeo a realizzareche promuovano l'innovazione, gli investimenti, le infrastrutture tecnologiche, una transizione pulita e giusta e la sicurezza".La dichiarazione – firmata tra le altre da– pone al centro la transizione energetica: elettrificazione rapida, potenziamento delle reti elettriche, infrastrutture pulite e decarbonizzazione efficiente. Le aziende sollecitano inoltre un impulso al settore della difesa europea: produzione strategica condivisa, standard comuni, cooperazione con le aziende ucraine.Infine, la dichiarazione afferma che per favorire questi investimenti occorra creare una Unione europea dei risparmi e degli investimenti entro il 2030, riformare sistemi pensionistici e fiscali per convogliare più capitale privato nei: energia, ricerca e sviluppo, IA, reti 5G e 6G e difesa.