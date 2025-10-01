USA, crollano le richieste di mutui settimanali con i tassi in risalita

(Teleborsa) - Crollano le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 26 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 12,7%, dopo il +0,6% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è sceso del 20,6%, mentre quello relativo alle nuove domande
è diminuito dell'1%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono saliti al 6,46% dal 6,34% precedente.