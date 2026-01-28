USA, richieste di mutui settimanali calano dell'8,5%

(Teleborsa) - Tornano a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 23 gennaio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'8,5%, dopo il +14,1% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è crollato del 15,7%, mentre quello relativo alle nuove domande
è sceso dello 0,4%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono saliti al 6,24% dal 6,16% precedente.