USA, richieste di mutui settimanali calano dell'8,5%

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Tornano a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 23 gennaio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'8,5%, dopo il +14,1% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è crollato del 15,7%, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso dello 0,4%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,24% dal 6,16% precedente.
