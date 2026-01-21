USA, richieste di mutui settimanali salgono del 14,1%

(Teleborsa) - Continuano ad aumentare le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 16 gennaio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 14,1%, dopo il +28,5% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è balzato del 20,4%, mentre quello relativo alle nuove domande
è aumentato del 5,1%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono scesi al 6,16% dal 6,18% precedente.