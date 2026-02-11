Milano
Mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 13.31
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
11 febbraio 2026 - 13.05
USA,
Richieste mutui nella settimana del 6 febbraio su base settimanale (WoW) -0,3%
, in aumento rispetto al precedente -8,9%.
