Milano 13:15
46.450 -0,75%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:15
10.434 +0,77%
Francoforte 13:15
24.965 -0,09%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio

USA, Richieste mutui nella settimana del 6 febbraio su base settimanale (WoW) -0,3%, in aumento rispetto al precedente -8,9%.
