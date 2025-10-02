A Piazza Affari corre Pharmanutra

produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,28%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,58 Euro. Prima resistenza a 43,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 39,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)