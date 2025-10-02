Milano 11:14
A Piazza Affari corre Pharmanutra

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,28%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pharmanutra rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Pharmanutra si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,58 Euro. Prima resistenza a 43,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 39,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
