PharmaNutra, ricavi 2025 salgono a 132 milioni di euro con balzo delle nuove Business Unit

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha registratopari a 131,7 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2024 di 16,2 milioni (+14,0%). I ricavi dell'esercizio includono 5,9 milioni di euro (+ 117,5% rispetto al 2024) derivanti dalle, che confermano significative potenzialità di crescita, con particolare riferimento al mercato americano e a quello cinese.I ricavi realizzati sul, pari a circa 82,5 milioni di euro (rispetto a 75,6 milioni nel 2024), evidenziano un incremento del 9% e un'incidenza sui ricavi complessivi pari al 63% circa, rispetto al 65% dell'esercizio precedente. I ricavi derivanti dalle vendite suiammontano a 49,2 milioni di euro, rispetto a 39,9 milioni del 2024 con un incremento di 9,3 milioni (+23% circa).L'analisi dei ricavi per linea di prodotto (Trademark) conferma iche in soli 12 mesi di commercializzazione ha raggiunto 2,6 milioni di euro di ricavi confermandosi come il miglior lancio di prodotto nella storia del Gruppo. L'incremento dei ricavi relativi alle altre linee di prodotto deriva principalmente dall'aumento delle vendite sui mercati esteri per SideAL, Apportal e Ultramag."Ottenere una robusta crescita a doppia cifra su dimensioni di fatturato sempre più importanti è un ottimo risultato, che va sempre più a supporto di tutte le linee di business che stiamo espandendo e che già quest'anno hanno iniziato a dare una buona contribuzione ai ricavi totali - ha commentatodi Pharmanutra - Va sottolineato che parliamo di uno sviluppo basato ancora una volta su una crescita organica, elemento che rafforza la qualità delle scelte aziendali e conferma la correttezza della direzione intrapresa nell'ambito dei driver di crescita. Fattori - altro aspetto da evidenziare - che ancora devono esprimere tutte le grandi potenzialità attese, ma che stanno già dando i primi concreti segnali positivi alla crescita aziendale".