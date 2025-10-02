Milano 1-ott
43.080 0,00%
Nasdaq 1-ott
24.801 +0,49%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 1-ott
9.446 0,00%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

La giornata dell'1 ottobre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,08%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,6109. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,6127 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,6103.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```