Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'1/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Debole la giornata dell'1 ottobre per il cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un calo dello 0,27%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8726. Primo supporto visto a 0,8696. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8686.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
