Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 19:04
24.851 +0,20%
Dow Jones 19:04
46.401 -0,09%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,29%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 9.427,73 punti

Londra segna un mediocre calo dello 0,29%, terminando gli scambi a 9.427,73 punti.
