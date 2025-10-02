Campus Bio-Medico presenta l'Agri Hub all'International One Health Conference

(Teleborsa) - Campus Bio-Medico presenta il progetto dell’Agri Hub
, la prima infrastruttura hi-tech del Social Green Masterplan
, in occasione della quarta edizione dell’International One Health Conference
che si è svolta presso il Campus. Si tratta di un’iniziativa innovativa finalizzata a far emergere idee e soluzioni concrete, dove natura, tecnologia e salute dialogano in modo virtuoso.
L’Agri Hub si configura come un’infrastruttura aperta di ricerca per Enti, Istituzioni e stakeholder
, uno spazio dinamico e inclusivo pensato per favorire sinergie, co-progettazione e la generazione di nuove conoscenze. L'Agri ub vuole infatti diventare un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale
per la sperimentazione di pratiche agricole sostenibili
, la promozione della biodiversità,
la formazione di nuove competenze e la diffusione di una cultura della sostenibilità inclusiva.
"Siamo lieti che la quarta edizione dell’International One Health Conference si sia svolta al Campus Bio-Medico. Questa iniziativa rafforza il nostro impegno nel promuovere una visione integrale della salute, capace di coniugare ricerca scientifica, innovazione, attenzione alla persona e all’ambiente", ha dichiarato Domenico Mastrolitto, Direttore Generale della Campus Bio-Medico
, che ha ospitato l'edizione di quest'anno dell’International One Health Conference, un simposio di respiro internazionale e scientifico dedicato al tema de "L’ecologia integrale come guida per far progredire la visione One Health".
Per il Direttore Generaledel campus Bio-Medico, "il Social Green Masterplan
rappresenta per il Campus Bio-Medico anche una vera e propria leva di rigenerazione territoriale e sociale
. Con esso vogliamo imprimere una svolta significativa allo sviluppo del nostro territorio, mettendo al centro la persona, la cura dell’ambiente e l’innovazione responsabile".
"L’Agri Hub
- ha proseguito Mastrolitto - sarà un luogo di incontro e contaminazione tra ricerca, formazione, imprese e cittadini
, favorendo la crescita di una comunità coesa, consapevole e orientata al benessere collettivo. La nostra visione di One Health, infatti, si fonda sull’idea che la salute umana sia inscindibilmente legata a quella dell’ambiente e degli ecosistemi. Per questo sentiamo la responsabilità di tracciare nuove strade, proponendo modelli di sviluppo che possano essere replicati e valorizzati
anche al di fuori dei nostri confini. Vogliamo essere promotori di un cambiamento culturale che metta al centro la persona e il rispetto per la natura, con la valorizzazione delle risorse locali e l’innovazione tecnologica al servizio della comunità".
"I risultati
e le riflessioni che emergono da questo importante convegno - ha concluso - saranno presentati in occasione della COP30
, la trentesima Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici che si terrà a novembre. È nostro desiderio che il contributo del Campus Bio-Medico possa arricchire il dibattito internazionale
e offrire spunti concreti per un futuro più verde, equo e sostenibile, nel segno di quella ecologia umana integrale che rappresenta la vera chiave di volta per il progresso della società e la tutela della salute globale".