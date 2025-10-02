Campus Bio-Medico presenta l'Agri Hub all'International One Health Conference

(Teleborsa) -, la prima infrastruttura hi-tech del, in occasione della quarta edizione dell’che si è svolta presso il Campus. Si tratta di un’iniziativa innovativa finalizzata a far emergere idee e soluzioni concrete, dove natura, tecnologia e salute dialogano in modo virtuoso.L’Agri Hub si configura come, uno spazio dinamico e inclusivo pensato per favorire sinergie, co-progettazione e la generazione di nuove conoscenze. L'Agri ub vuole infatti diventare unper la sperimentazione di, la promozione dellala formazione di nuove competenze e la diffusione di una cultura della sostenibilità inclusiva."Siamo lieti che la quarta edizione dell’International One Health Conference si sia svolta al Campus Bio-Medico. Questa iniziativa rafforza il nostro impegno nel promuovere una visione integrale della salute, capace di coniugare ricerca scientifica, innovazione, attenzione alla persona e all’ambiente", ha dichiarato, che ha ospitato l'edizione di quest'anno dell’International One Health Conference, un simposio di respiro internazionale e scientifico dedicato al tema de "L’ecologia integrale come guida per far progredire la visione One Health".Per il Direttore Generaledel campus Bio-Medico, "ilrappresenta per il Campus Bio-Medico anche una vera e propria l. Con esso vogliamo imprimere una svolta significativa allo sviluppo del nostro territorio, mettendo al centro la persona, la cura dell’ambiente e l’innovazione responsabile".- ha proseguito Mastrolitto - sarà un, favorendo la crescita di una comunità coesa, consapevole e orientata al benessere collettivo. La nostra visione di One Health, infatti, si fonda sull’idea che la salute umana sia inscindibilmente legata a quella dell’ambiente e degli ecosistemi. Per questo sentiamo la responsabilità di tracciare nuove strade, proponendoanche al di fuori dei nostri confini. Vogliamo essere promotori di un cambiamento culturale che metta al centro la persona e il rispetto per la natura, con la valorizzazione delle risorse locali e l’innovazione tecnologica al servizio della comunità"."Ie le riflessioni che emergono da questo importante convegno - ha concluso - saranno, la trentesima Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici che si terrà a novembre. È nostro desiderio che il contributo del Campus Bio-Medico possae offrire spunti concreti per un futuro più verde, equo e sostenibile, nel segno di quella ecologia umana integrale che rappresenta la vera chiave di volta per il progresso della società e la tutela della salute globale".