Cina, record di utenti giornalieri per app Alibaba nel primo giorno di festività nazionale

Alibaba

(Teleborsa) - L'app di mappatura Amap diha registrato oltre 360 ??milioni di utenti attivi giornalieri, nel primo giorno di festività nazionale cinese, segnando un nuovo record per la piattaforma.Alibaba e la rivale Meituan sono impegnate in una dura competizione per la quota di mercato. Amap si sta allontanando dal suo tradizionale focus sulla navigazione, per entrare nel settore dello stile di vita locale di Meituan, lanciando una propria classifica di ristoranti, hotel e destinazioni turistiche.Ottima la performance del titolo Alibaba, sulla piazza di Hong Kong, tra i principali dell'indice, salito del 4% grazie anche a JP Morgan ha che alzato il target price del colosso tecnologico a 240 HK$ rispetto ai 165 HK$ indicati in precedenza.La festa nazionale quest'anno è stata estesa da una settimana a otto giorni, alimentando così un boom nei viaggi. Il periodo festivo, che terminerà quest'anno l'8 ottobre, è tradizionalmente uno dei più intensi in Cina.