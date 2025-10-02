Cogefeed ottiene contributo PNRR da 366 mila euro per impianto fotovoltaico CER

Cogefeed

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ha reso noto che il Gestore dei Servizi Energetici () ha comunicato l', confermando l'ammissibilità al contributo in conto capitale previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico di nuova costruzione con potenza pari a 905,40 kW, situato nel. L'impianto, entrerà a far parte della configurazione di autoconsumo diffuso della Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) "Renewable Energy Foundation".L'ammissibile complessiva pari a 915.084,36 euro, ovvero un importo potenzialmente riconoscibile pari a 366.033,74 euro."Il via libera tecnico al progetto CER Padula 1 è un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita nelle energie rinnovabili - ha commentato l'- L'impianto entrerà a far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile, una configurazione ancora rara nel panorama italiano, e questo rafforza il nostro impegno a sviluppare modelli innovativi di autoconsumo condiviso, capaci di generare valore sostenibile per le comunità locali".I lavori di FV01 Padula dovrebbero esseree la connessione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2026.