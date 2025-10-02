Cogefeed ottiene contributo PNRR da 366 mila euro per impianto fotovoltaico CER

(Teleborsa) - Cogefeed
, società quotata su EGM PRO e specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ha reso noto che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE
) ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria relativa al progetto C.E.R. Padula FV01
, confermando l'ammissibilità al contributo in conto capitale previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico di nuova costruzione con potenza pari a 905,40 kW, situato nel Comune di Padula (SA)
. L'impianto, entrerà a far parte della configurazione di autoconsumo diffuso della Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) "Renewable Energy Foundation".
L'importo del contributo è pari al 40% della spesa
ammissibile complessiva pari a 915.084,36 euro, ovvero un importo potenzialmente riconoscibile pari a 366.033,74 euro.
"Il via libera tecnico al progetto CER Padula 1 è un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita nelle energie rinnovabili - ha commentato l'AD Daniele Filizola
- L'impianto entrerà a far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile, una configurazione ancora rara nel panorama italiano, e questo rafforza il nostro impegno a sviluppare modelli innovativi di autoconsumo condiviso, capaci di generare valore sostenibile per le comunità locali".
I lavori di FV01 Padula dovrebbero essere completati entro fine aprile 2026
e la connessione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2026.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )