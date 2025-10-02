Decreto Energia, Pichetto: risposta generale a divario prezzo con altri Paesi, ma è solo un primo intervento

Italgas

che approderà nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri conterrà misure per ridurre iltra, ma senza pretese di risolvere problemi strutturali. A dichiararlo è stato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,, a margine della 21ª edizione della convention Energies & Transition High School organizzata da Confartigianato in Sardegna."Nel decreto energia c'è una risposta generale che riguarda la differenza tra il prezzo internazionale e quello italiano, che è superiore", ha spiegato il ministro. "Questo è un primo intervento, anche se mi rendo conto che non è risolutivo di nulla. Però".Pichetto Fratin ha sottolineato la necessità di un: "Serve un percorso compatibile con le condizioni del nostro Paese e del bilancio pubblico. Non possiamo risolvere di colpo i problemi di trent'anni, ma dobbiamo avere la determinazione di farlo". Secondo il ministro, lederivano da scelte del passato: "L'Italia era molto dipendente dal, in particolare da quello russo, e oggi questo ci porta a essere uno dei Paesi più penalizzati, insieme alla Germania".Il governo, ha aggiunto, è chiamato a una ": da un lato la, con interventi pluriennali, dall'altro il sostegno al sistema produttivo". In particolare, le misure riguarderanno "i grandi consumatori di energia elettrica, pensando alla manifattura italiana che è la forza di questo Paese".Il ministro ha poi affrontato il tema della, che "era rimasta l'ultima realtà d'Italia a darsi un programma". Grazie all'intesa con il governo regionale, "abbiamo chiuso finalmente un contenzioso che durava da anni e che prevede, a Porto Torres e Oristano, con una pipeline di collegamento verso sud". Riguardo all', ha auspicato equilibrio: "Le esagerazioni non vanno bene. Le molte richieste in Sardegna sono il frutto di una liberalizzazione passata: oggi lavoriamo a regole più chiare, con aree idonee e adeguati meccanismi di rete".Ampio spazio infine all, tema cruciale per il futuro. "L'impianto cheinaugura in Sardegna conta tantissimo. È l'iniziativa privata il motore, noi possiamo accompagnare e sostenere questa evoluzione", ha detto Pichetto Fratin. E ha concluso: "Credo che l'idrogeno possa essere il futuro. Stiamo lavorando molto, anche con i Paesi del Nord Africa. Ma i prezzi oggi sono ancora troppo alti: serviranno anni prima che diventi competitivo".