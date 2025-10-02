Eventi e scadenze del 2 ottobre 2025

Giovedì 02/10/2025

(Teleborsa) -- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini- Arsenale Militare Marittimo di La Spezia - 9 edizione della manifestazione internazionale dedicata all'innovazione tecnologica, alla sicurezza marittima e alla sostenibilità nel settore navale, che richiama centinaia di imprese, oltre 90 delegazioni estere e migliaia di metri quadrati espositivi. L'evento è un punto di riferimento per la blue economy, la difesa navale, le tecnologie dual-use e la logistica marittima. Interviene, tra gli altri, il Viceministro Edoardo Rixi- Domus de Maria (Cagliari) - 21° edizione dell'annuale convention di Confartigianato con focus su "Le sfide per il futuro sostenibile delle imprese". Interverranno, tra gli altri, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente della Commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli e il Presidente di ARERA Stefano Besseghini- La 25ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i CEO di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Acea, Ansaldo Energia e l'AD e DG di Terna- OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft)- Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori- Bilancio finanza pubblica della Francia- Il vertice della comunità politica europea riunirà i leader di tutta Europa e si terrà a Copenaghen presso il Bella Center. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni09:15 -- Auditorium CONSOB, Roma - Evento organizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Importante occasione di confronto sui temi del diritto dei mercati finanziari, tra regolamentazione dei mercati, strutture contrattuali e protezione degli investitori09:30 -- Comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza10:00 -- Galleria del Cardinale Colonna, Roma - Presentazione del Rapporto di Previsione "Investimenti per muovere l'Italia" del Centro Studi Confindustria (CSC). Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Urso, i Sottosegretari di Stato Feni e Sbarra, il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto e il Presidente di Confindustria Orsini10:00 -- Teatro Studio Melato, Milano - All'evento di A2A "FIRST OF A KIND – Nasce A2A Life Ventures: un modello di innovazione che cresce e si rigenera di continuo. Per migliorare la vita di tutti", parteciperanno il Presidente di A2A Roberto Tasca, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'Editore di MIT Technology Review Italia Tommaso Canonici, l'AD di Tech Europe Foundation Luca De Angelis, l'AD di CDP Venture Capital Emanuele Levi, l'AD di A2A Life Ventures Patrick Oungre10:30 -- Hotel Sanpi, Milano - Incontro con la stampa di Ryanair. Nel corso dell'incontro interverrà Eddie Wilson, CEO di Ryanair11:00 -- Camera di Commercio di Roma - Evento organizzato da ANSPC (Associazione nazionale per lo Studio dei problemi del Credito). "Banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari per la crescita del paese". Partecipano, tra gli altri, Luigi Federico Signorini (Direttore Generale Banca d'Italia e Presidente IVASS), Antonio Patuelli (Presidente ABI), Giovanni Liverani (Presidente ANIA) e Fabio Pompei (CEO Deloitte Italia)14:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo Portovesme (Sulcis), previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività