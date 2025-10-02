Fincantieri, Mediobanca alza target price a 27 euro (+35%): focus su difesa e underwater

(Teleborsa) - Gli analisti Mediobanca
hanno portato il target price
di Fincantieri
a 27 euro
, con un aumento del 35% (da €20). L’upgrade del target price di Fincantieri da parte di Mediobanca riflette la solida posizione
del Gruppo guidato dall’AD Folgiero nel cogliere l’eccezionale crescita della domanda globale nel settore navale, con particolare enfasi sulla difesa
e sul comparto underwater
.
La pipeline di opportunità per Fincantieri, attestata a 30 miliardi di euro
, e la crescente attività nel segmento sottomarino
– sostenuta anche dal ruolo di fornitore di soluzioni chiavi in mano e dalla crescente domanda di protezione delle infrastrutture critiche – rappresentano driver chiave di sviluppo secondo gli analisti.
Da Mediobanca sottolineano inoltre come il nuovo piano industriale 2025-30
, atteso entro fine anno, dovrebbe evidenziare un significativo incremento degli obiettivi finanziari
rispetto al precedente, con ricavi previsti a 13,1 miliardi di euro e un margine EBITDA in crescita al 9,9% entro il 2030, grazie a un mix difesa in aumento fino al 50% del fatturato.
A rafforzare le prospettive di crescita e redditività di Fincantieri l’esposizione strategica negli Stati Uniti
e la flessibilità produttiva globale
, grazie alla sua natura duale. Il titolo Fincantieri (+3%) ha aggiornato questa mattina il suo massimo storico a 22,88 euro, sforando quota 7 miliardi di market cap
, e viaggia a oltre +350% nell’ultimo anno e oltre +200% da inizio 2025.