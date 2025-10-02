Fincantieri, Mediobanca alza target price a 27 euro (+35%): focus su difesa e underwater

Mediobanca

Fincantieri

(Teleborsa) - Gli analistihanno portato ildi, con un aumento del 35% (da €20). L’upgrade del target price di Fincantieri da parte di Mediobanca riflette ladel Gruppo guidato dall’AD Folgiero nel cogliere l’eccezionale crescita della domanda globale nel settore navale, con particolare enfasi sullae sulLa pipeline di opportunità per Fincantieri, attestata a, e la crescente attività nel– sostenuta anche dal ruolo di fornitore di soluzioni chiavi in mano e dalla crescente domanda di protezione delle infrastrutture critiche – rappresentano driver chiave di sviluppo secondo gli analisti.Da Mediobanca sottolineano inoltre come il, atteso entro fine anno, dovrebbe evidenziare un significativo incremento deglirispetto al precedente, con ricavi previsti a 13,1 miliardi di euro e un margine EBITDA in crescita al 9,9% entro il 2030, grazie a un mix difesa in aumento fino al 50% del fatturato.A rafforzare le prospettive di crescita e redditività di Fincantieri l’esposizione strategica neglie la, grazie alla sua natura duale. Il titolo Fincantieri (+3%) ha aggiornato questa mattina il suo massimo storico a 22,88 euro, sforando quota, e viaggia a oltre +350% nell’ultimo anno e oltre +200% da inizio 2025.