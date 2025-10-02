Flotilla, venerdì sciopero generale Cgil-Usb. Salvini valuta precettazione

(Teleborsa) -sabato 3 ottobre sciopero generale, Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto", annuncia il sindacato di base Usb sui suoi canali.A stretto giro arriva un annuncio anche da parte della Cgil.he trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali". Per questo motivo la il sindacato guidato da Maurizio Landini annuncia, in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata di venerdì.Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil "saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore".aluta la precettazione in vista dello sciopero. "L'orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, - spiega - ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso".Salvini "vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani" si legge nella nota del Mit.Al momento, intanto, sembrano essere 19 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che risultano intercettate dalla marina israeliana, secondo quanto emerge dal sito della Flotilla, che dà le rotte in tempo reale. Tra le navi che risultano intercettate c'è anche la 'Morgana', sulla quale, sempre secondo gli attivisti, viaggiavano il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi. Sono 22 gli italiani che risultano a bordo delle navi intercettate. Su 44 barche della missione, 23 risultano tuttora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre due sembrano aver cambiato rotta puntando verso nord, apparentemente in direzione Cipro.a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana", così precedentemente su Telegram la Global Sumud Flotilla.