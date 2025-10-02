Istat, Confcommercio: "Segnali di rallentamento, preoccupa scarsa partecipazione femminile"

(Teleborsa) - "Anche se appare prematuro leggere le prime stime sull'andamento dell'occupazione e della disoccupazione di agosto come l'inizio di una fase di deterioramento del mercato del lavoro cominciano a consolidarsi i segnali di una minore dinamicità. Al netto del calo dell'occupazione rilevata nell'ultimo mese, associata ad un incremento dei disoccupati e degli inattivi, infatti, negli ultimi periodi gli aumenti registrati su base annua si sono assottigliati: dagli oltre 440mila di gennaio ai 103mila di agosto, peraltro concentrate nella fascia over 50". Questo il"A conferma di un quadro meno espansivo – prosegue– vi sono i segnali di una tendenza alla minore partecipazione al mercato del lavoro. Il fenomeno, pur interessando sia gli uomini che le donne, appare innegabilmente più preoccupante per la componente femminile dell'occupazione. Ad oggi oltre il 42% delle donne tra i 15 ed i 64 anni, vale a dire quasi 8 milioni di persone, risulta inattiva, non ha un'occupazione e non la cerca, cifra che seppure leggermente inferiore ai valori pre-pandemici ci colloca molto lontano dai valori medi europei e rappresenta un freno alle possibilità di sviluppo del nostro Paese".