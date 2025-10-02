Labomar, acquisito il 97,85% della finlandese Pharmia

(Teleborsa) -, azienda attiva a livello internazionale nel settore della nutraceutica e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, farmaci, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici, ha, principale CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) finlandese specializzata nello sviluppo e nella produzione di integratori alimentari, probiotici e dispositivi medici.Fondata nel 1993, Pharmia conta oggi 85 dipendenti presso l’headquarter di Tuusula, a pochi chilometri dall’aeroporto di Helsinki, e gestisce un sito produttivo integrato di 5.000 m², con una capacità annuale di circa 485 milioni di compresse e capsule e 37.000 litri di liquidi. Con un fatturato 2024 di 20 milioni di euro, in ulteriore visibile crescita nel 2025, e una posizione di leadership nei(Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia) con un forte know-how nello sviluppo di, l’Azienda investe stabilmente il 5% del proprio fatturato in attività di ricerca e sviluppo, continuando a rafforzare l’efficienza operativa e confermandosi partner strategico per numerosi player internazionali., l’operazione si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo Labomar, da sempre orientato all’innovazione, allo sviluppo di soluzioni avanzate per la salute e ad una presenza globale e diversificata. L’ingresso di Pharmia Holding Oy consentirà di continuare ad ampliare le competenze in ricerca e sviluppo, in particolare nei medical devices e nei probiotici, e di beneficiare di una posizione privilegiata in un’area geografica ad alto potenziale.Il perfezionamento dell’operazione è avvenuto lo scorso 25 settembre e prevede che l’, continuando a detenere il 2,15% del capitale societario.