NewPrinces, azioni proprie all'1,2% del capitale sociale

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 30 settembre 2025, haal prezzo medio di 23,51 euro per uncomplessivo die haal prezzo medio di 25,84 euro, per uncomplessivo diA seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 527.912 azioni proprie pari all'1,2% del capitale sociale.A Milano, oggi, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,71%.