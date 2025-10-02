NewPrinces, azioni proprie all'1,2% del capitale sociale

(Teleborsa) - NewPrinces
, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 30 settembre 2025, ha acquistato 100.515 azioni ordinarie
al prezzo medio di 23,51 euro per un controvalore
complessivo di 2.352.746,70 euro
e ha venduto 18.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 25,84 euro, per un controvalore
complessivo di 464.444,05 euro
.
A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 527.912 azioni proprie pari all'1,2% del capitale sociale.
A Milano, oggi, sottotono NewPrinces
, che chiude la seduta con un calo dell'1,71%.