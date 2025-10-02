NextGeo, Intesa alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha alzato il target price
(a 15,3 euro per azione dai precedenti 14,4 euro) su Next Geosolutions Europe
, società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy
" visto l'upside potenziale del 28,44%.
Gli analisti hanno sottolineato che la società ha chiuso il primo semestre 2025
con risultati solidi, a conferma della forza e della resilienza del proprio modello di business. La crescita è stata sostenuta da investimenti selettivi
nei fattori produttivi e da consolidate relazioni con la clientela, che insieme alle capacità operative distintive e alla flessibilità, nonché alla partnership con Marnavi, hanno permesso alla società di mantenere un’elevata redditività. L’abbondante liquidità
disponibile rappresenta inoltre una base solida sia per le iniziative strategiche in corso sia per la stabilità operativa.
Secondo gli analisti, l’integrazione di RANA Subsea
rappresenta un passo strategico fondamentale per rafforzare il posizionamento di NextGeo come fornitore completo di servizi subsea. L’operazione amplia il mercato indirizzabile, consente alla società di partecipare a gare di dimensioni e complessità maggiori e accresce la fidelizzazione dei clienti grazie a un’offerta integrata lungo tutte le fasi dei progetti. Di rilievo anche la recente firma di un accordo quadro quinquennale con TotalEnergies
per servizi di survey offshore e di un contratto di 8 anni con 50Hertz
per indagini geotecniche del fondale marino. Possibili ulteriori operazioni di M&A, insieme al contributo di RANA Subsea, potrebbero far crescere il portafoglio ordini
nei prossimi mesi.