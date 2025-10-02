NextGeo, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha alzato il(a 15,3 euro per azione dai precedenti 14,4 euro) su, società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "" visto l'upside potenziale del 28,44%.Gli analisti hanno sottolineato che la società ha chiuso ilcon risultati solidi, a conferma della forza e della resilienza del proprio modello di business. La crescita è stata sostenuta danei fattori produttivi e da consolidate relazioni con la clientela, che insieme alle capacità operative distintive e alla flessibilità, nonché alla partnership con Marnavi, hanno permesso alla società di mantenere un’elevata redditività. L’abbondantedisponibile rappresenta inoltre una base solida sia per le iniziative strategiche in corso sia per la stabilità operativa.Secondo gli analisti, l’integrazione dirappresenta un passo strategico fondamentale per rafforzare il posizionamento di NextGeo come fornitore completo di servizi subsea. L’operazione amplia il mercato indirizzabile, consente alla società di partecipare a gare di dimensioni e complessità maggiori e accresce la fidelizzazione dei clienti grazie a un’offerta integrata lungo tutte le fasi dei progetti. Di rilievo anche la recente firma di un accordo quadro quinquennale conper servizi di survey offshore e di un contratto di 8 anni conper indagini geotecniche del fondale marino. Possibili ulteriori operazioni di M&A, insieme al contributo di RANA Subsea, potrebbero far crescere ilnei prossimi mesi.