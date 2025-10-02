Nuovo Salone del franchising al via a Milano

(Teleborsa) -e un giro d'affari di 35,8 miliardi di euro nel 2024, con un incremento del 5,4% rispetto all'anno precedente, ma la normativa nazionale resta inadeguata rispetto agli standard europei, regolamentando solo la fase precontrattuale dei contratti. Una lacuna che penalizza un settore che vede i servizi dominare con 19.116 punti vendita, seguiti dalla grande distribuzione con 9.210 unità e dalla ristorazione con 4.899 locali.Per colmare questo gap e professionalizzare il settore,via oggi, introduce quest'anno una svolta radicale nella sua trentottesima edizione, trasformando un quarto dell'area espositiva in tre zone tematiche dedicate rispettivamente agli investitori,"Per la prima volta dall'inizio di questa manifestazione, c'è stata l'attenzione e la centralità delle esperienze dei franchisee da condividere con altre persone", spiegaCeo di Reting, moderatore del panel che vedrà protagonisti i più importanti brand italiani.